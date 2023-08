TREVISO - Avevano trasformato il garage di casa in un bazar della droga: lì, in via Pisa, i loro clienti potevano rifornirsi di marijuana e cocaina. Sei i chili di droga leggera sequestrati martedì sera dai carabinieri. Gli investigatori contestano anche una serie di cessioni di polvere bianca. In manette è finita una coppia di pusher: Franci Cipi, 30enne di origini albanesi e la sua nuova compagna Veronica Bizzaglia, 37 anni, italiana. Il blitz è scattato martedì sera, dopo una serie di appostamenti nella famigerata via Pisa. I carabinieri del Norm di Treviso tenevano d’occhio la coppia già da una decina di giorni, da quando cioè avevano ricevuto segnalazioni sul via vai sospetto attorno al garage di un’abitazione, di proprietà dei genitori della donna. Era poco probabile che tutte quelle persone andassero semplicemente a fare visita alla coppia. Sotto quell’andirivieni doveva esserci qualche traffico illecito. I sospetti si sono indirizzati subito sull’attività di spaccio. I carabinieri ci avevano visto giusto.

IL BLITZ

La conferma è arrivata martedì sera, quando i carabinieri appostati in osservazione hanno sorpreso un dominicano, a pochi passi dall’abitazione sotto la lente. L’uomo, che si stava allontanando a passi svelti, aveva appena acquistato qualche grammo di cocaina nel garage trasformato in una bottega della droga, come lui stesso ha raccontato ai militari. Peraltro pagando non in contanti ma “in natura”, cedendo uno dei suoi beni pur di garantirsi una dose. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione, sorprendendo la coppia. Nessuno dei due ha opposto resistenza. La perquisizione del garage ha restituito 6 chili di marijuana, divisa in pacchi da un chilo l’uno. Il 30enne e la compagna sono stati arrestati in flagrante con l’accusa di spaccio. La droga è stata sequestrata e i due arrestati sono stati trasferiti in carcere (lui a Treviso, lei a Venezia) in attesa dell’udienza di convalida, fissata per stamattina. I due indagati, entrambi incensurati, potranno decidere di fornire la propria versione dei fatti rispondendo alle domande del gip, assistiti dai rispettivi avvocati: Guido Galletti per l’albanese, Marcello Stellin per la trevigiana.

NEI GUAI Cipi ha a suo carico anche un altro procedimento penale per maltrattamenti ai danni della precedente compagna. Motivo per cui era stato sottoposto a una misura restrittiva, recentemente revocata dal Tribunale del Riesame. Ora è finito di nuovo nei guai, per spaccio, trascinando con sé anche la nuova compagna. Il cliente fermato verrà segnalato invece come assuntore alla Prefettura, così come tutte le altre persone che andavano a rifornirsi in quel garage di via Pisa. Le indagini continuano per ricostruire l’intero giro di spaccio che la coppia avrebbe messo in piedi per guadagnare soldi facili.