Padova. Blitz della Squadra mobile, droga e 40 orologi nascosti in casa: 2 arresti

PADOVA - Non solo droga, anche 40 orologi di diverse marche. Gli agenti della Squadra mobile di Padova hanno arrestato due persone durante un blitz antidroga in zona Stanga. I due abitano in un appartamento che è stato posto sotto osservazione e quando i poliziotti hanno ricostruito il quadro della situazione hanno fatto irruzione.

Uno dei due, un 25enne ricercato per diverse condanne per droga, ha cercato di scappare dalla finestra, dall'altezza di due metri, ma è stato bloccato subito. Aveva gettato a terra un pacchetto di sigarette contenente alcuni pezzi di hashish e addosso aveva 1.055 euro, forse provento di spaccio. Ma il tesoro era celato in camera da letto dove gli agenti hanno trovato una valigetta con 40 orologi di diverse marche, un borsone con profumi, marijuana, cocaina e altri mille euro. Nel seminterrato sono stati trovati 4 etti di hashish. Tutti i presenti sono stati denunciati per ricettazione mentre il 25enne e il complice che aveva tentato la fuga sono stati arrestati e condotti in carcere.