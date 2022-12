VIGONZA - Spacciava hashish nel parco frequentato da bambini e famiglie. In manette un pusher pakistano di 32 anni. L'importante operazione antidroga è stata eseguita la mattina dell'anti Vigilia di Natale dai carabinieri del Comando della stazione di Pionca di Vigonza, con la collaborazione del Nucleo Cinofili dei carabinieri di Torreglia, a conclusione di un'articolata e approfondita attività di indagine relativa alla prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio.

I carabinieri sono arrivati al pusher grazie alle testimonianze raccolte da un folto gruppo di ragazzi minorenni che hanno permesso di identificarlo. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine per precedenti. Le indagini sono state avviate qualche mese addietro, quando alcuni genitori hanno segnalato la presenza di una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio vigontino e, in particolare, nell'area verde del parco pubblico del Castello dei Da Peraga di via Paolo VI, frequentato soprattutto da bambini e famiglie. All'interno del parco si trovano anche alcuni servizi comunali, come la biblioteca comunale, gli uffici del settore sociale e culturale e la sala consiliare. Gli uomini dell'Arma, dopo aver acquisito le testimonianze dei ragazzini, hanno svolto appostamenti e indagini e dopo diverse settimane di attività investigativa, sono riusciti ad identificare lo spacciatore che è stato rintracciato al suo domicilio la mattina del 23 dicembre scorso. Durante il blitz, iniziato alle prime ore del mattino, nell'abitazione dell'indagato, sono stati scoperti circa 800 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, divisi in più panetti, occultati in bagno ed in cucina, e pronto per la vendita. È stato inoltre rinvenuto diverso materiale utile alla pesatura e al confezionamento della droga, bilancini ed involucri di plastica ed alluminio. Al termine della perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato il materiale scoperto e arrestato il pusher in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Padova.