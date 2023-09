Barbiere con falso titolo professionale a Castelfranco Veneto, gli agenti lo fanno chiudere

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Esibisce un falso diploma ai vigili, chiuso un barbiere. Il titolare dell’esercizio aveva dichiarato il possesso obbligatorio dei titoli professionali necessari per esercitare l’attività ma senza esserne realmente in possesso, esibendo un diploma agli Agenti, rilasciato dalla Regione Lazio, interamente contraffatto. Immediato il sequestro penale del documento e per il barbiere è scattata la chiusura dell’esercizio, la denuncia per aver fatto uso di atto falso e per aver falsamente attestato in SCIA titoli e qualità mai realmente posseduti.

La segnalazione e i controlli

La segnalazione è partita da una prima verifica effettuata dal Consorzio Bim Piave che segue le pratiche amministrative delle attività produttive di molti comuni della marca trevigiana, anche a Castelfranco Veneto.

A far scattare l'allarme è stata un’anomalia nei requisiti indicati nella SCIA d’apertura di una bottega da barbiere nel centro della Città murata. La segnalazione è giunta poi al personale della Polizia amministrativa del Comando di Polizia Locale il quale ha avviato verifiche ed effettuato un sopralluogo sul posto riscontrando l'effettiva irregolarità.

Alla guida con la patente contraffatta

Non è stato l’unico documento contraffatto oggetto di sequestro in settimana da parte degli agenti di via Avenale. Durante un posto di controllo un cittadino, sottoposto a verifica, esibiva patente di guida polacca. Gli agenti hanno nutrito subito qualche sospetto sulla genuinità del documento, eseguendo i primi rilievi direttamente sul posto. Avuta conferma che il documento risultava contraffatto, il soggetto è stato condotto in Comando per il fotosegnalamento e gli atti di rito. Per lui è scattata la denuncia, il sequestro del documento, una sanzione per guida senza il possesso della relativa patente ed il fermo del veicolo per 3 mesi.