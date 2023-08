Finti passaporti inglesi, una coppia iraniana bloccata all'aeroporto di Perugia

PERUGIA - Volevano raggiungere la Gran Bretagna con un volo in partenza da Perugia ma anziché originari

di Malta, come emergeva dai documenti, marito e moglie sono risultati cittadini iraniani e così la polizia in servizio

all'aeroporto San Francesco li ha bloccati. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi il reato

contestato per il quale dopo l'arresto sono stati processati per direttissima, condannati a dieci mesi e dieci giorni di reclusione venendo quindi rimessi in libertà.

Il personale della polizia di Stato in servizio all'ufficio di frontiera all'aeroporto durante i controlli preventivi nell'area check-in ha deciso di approfondire gli accertamenti sull'autenticità dei documenti (passaporti e carte d'imbarco) in possesso dei due stranieri inizialmente identificati come di origini maltesi. Le verifiche - viene spiegato - hanno però fatto emergere dubbi sulla loro identità. In particolare per caratteristiche tecniche dei passaporti risultati non conformi ai documenti originali, soprattutto per la «non conformità» del sistema microchip di sicurezza interno. Sono stati gli stessi passeggeri - ha reso noto sempre la polizia - ad ammettere quindi di essere cittadini iraniani e di avere lasciato il loro Paese con l'obiettivo di raggiungere la Gran Bretagna.