VALDOBBIADENE (TREVISO) - Vendesi Docg: cantine, terreni e vigneti nel cuore del Patrimonio dell'Umanità. Sulle colline dell'Altamarca, oggi sotto i riflettori internazionali, sarebbero in vendita 10 vigneti, 15 terreni, 5 tenute e 6 cantine. I broker specializzati si sono già messi in traccia. Ma sul rischio speculazioni vigilerà la Fondazione Unesco. Il Governatore Luca Zaia su questo è stato chiaro da subito: regia unica e no al business incontrollato. ONDATA DI COMPRAVENDITETerreni, vitigni,...