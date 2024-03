VILLORBA (TREVISO) - Doppia discarica a cielo aperto in via Postioma a Villorba: due proprietari di terreni denunciati. Nei perimetri di loro proprietà sono stati trovati rifiuti speciali di ogni genere: dalle auto arrugginite agli pneumatici fino a trattori e autocarri. Entrambi i terreni sono stati posti sotto sequestro.

Rifiuti speciali in terreni privati, ecco cosa c'era

Un 44enne di origini marocchine ma residente nel Trevigiano è stato denunciato per reato ambientale legato allo smaltimento illecito di rifiuti speciali. L'uomo è proprietario di un terreno di 20 metri quadrati in via Postioma a Villorba dove sono state rinvenute quattro batterie esauste, taniche contenenti olii, un estintore e anche una vasca di plastica con all'interno un liquido non definito sul quale saranno fatte delle analisi più approfondite.

Il suo "vicino" di terreno, un 66enne residente a Tarzo, nel terreno di 100 metri quadrati di sua proprietà teneva, invece, auto senza motore, autocarro, un trattore, pneumatici vari, pannelli di legno coimbentati, un cointainer con dentro una macchina, una Vespa, una bicicletta, due fusti e un motore. Tutto materiale arrugginito. Anche lui, come il 44enen è stato denunciato.