Treviso. Degrado ed evasione fiscale, sequestrati laboratori tessili

TREVISO - Laboratori tessili gestiti nel più completo degrado. A scoprirli è stata la guardia di finanza del comando provinciale di Treviso, con il supporto di vigili del fuoco, Spisal, Ispettorato del lavoro e Arpav che hanno eseguito controlli in tre aziende tessili, tutte amministrate da stranieri, situate tra i comuni di Caerano San Marco e Nervesa della Battaglia.

Due dei tre laboratori erano in situazioni talmente pericolose da essere stati sequestrati. Gli amministratori sono stati segnalati alla Procura per violazioni delle norme volte a prevenire incendi e infortuni sui luoghi di lavoro oltre che per irregolarità urbanistiche. Non c'erano indicazioni sulle vie di fuga, luci di sicurezza vicino alle porte di emergenza e nemmeno gli estintori portatili. Per non parlare delle scarse condizioni igieniche. Non solo, in una delle due aziende al piano terra del laboratorio era stata ricavata un'abitazione.

Il titolare di un terzo laboratorio, invece, ha smaltito per mesi gli scarti di lavorazione derivanti dalla realizzazione di 75 mila capi di abbigliamento bruciandoli sul retro: ora è accusato di combustione illecita di rifiuti. Ma c'è di più. I laboratori fatturano circa 150 mila euro all'anno, hanno da 2 a 5 operai alle dipendenze, tutti stranieri, e dal 2013 non pagavano le tasse per circa 850 mila euro.