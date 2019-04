Crepet ai manager: «Guardare al futuro per essere intraprenditori»

Rischio, coraggio, passione: sono questi i tre valori che i manager italiani devono seguire per crescere ed affrontare le sfide di un mondo sempre più complesso e caotico. È quanto ha detto all'Auditorium Fondazione Cassamarca di Treviso lo psichiatra e scrittore padovano Paolo Crepet ai dirigenti trevigiani e bellunesi nel corso del convegno Condottieri valorosi organizzato da Federmanager Treviso e Belluno, l'associazione dei dirigenti d'azienda che conta 1200 associati fra le due province (prima per consistenza del Nordest). «Ci sono gli imprenditori e ci sono gli intraprenditori - ha detto Crepet - ed i secondi solo molto più rari. Perché oggi viviamo in un mondo facilitato, che di fronte alla crisi del 2008 ha preferito restare fermo, non capendo che non di crisi si trattava, ma di cambiamento, che ci pone nella condizione straordinaria di avere una visione per il futuro».



E questo, aggiunge, «è l'intraprenditore, colui che sa affrontare il rischio, che quando naviga in mare aperto cerca la tempesta, non la bonaccia, perché solo lì c'è il vento buono. Dove c'è il rischio, si vede il coraggio e la passione, e dove ci stanno questi valori c'è anche la libertà. E dove c'è la liberta c'è il futuro. Ed il futuro lo si affronta con i valori della curiosità, dell'umiltà e della capacità di imparare sempre dagli altri».

