Operazione "Ultimo brindisi": bevande commercializzate ma "con il trucco"

Un gruppo criminale che avrebbe illecitamente commercializzato bevande nel territorio nazionale in evasione dell’Iva è stato smantellato dalla Guardia di finanza di Catania. L'operazione, denominata Ultimo Brindisi e coordinata dalla Procura europea di Palermo, ha portato all'arresto di 10 persone (6 in carcere e 4 ai domiciliari), accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla evasione e frode fiscale e a condotte plurime di bancarotta.