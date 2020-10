Coronavirus in Veneto: 1.830 nuovi contagi nella notte. Due vittime Il bollettino

Coronavirus in Veneto. Il bollettino di oggi, sabato 31 ottobre 2020. Salòe sempre di più la curva del contagio nella nostra regione, i numeri di oggi parlano chiaro: 1.830 nuovi infetti rispetto al report delle 17 di ieri sera. Due le vittime del virus.

Luca Zaia in diretta oggi. Firmata una nuova ordinanza: si parte con i tamponi fatti dal medico di base e dal pediatra. «Evitate "dolcetto o scherzetto" per Halloween»

Ricoveri e terapie intensive

La nuova ondata del virus si ripercuote nei numeri in costante crescita degli ospedali, in particolare delle terapie intensive, dove ora si trovano 127 malati (+5). I ricoverati con Covid nei reparti non critici sono 908 (+31). I soggetti attualmente positivi sono 29.179 (+2.632).

Covid nelle province

Impennata dei contagi nelle province venete, il maggior numero degli infetti si registra a Padova, con 493 casi, sono 334 invece a Vicenza, 323 a Treviso, mentre 274 a Verona e 273 a Venezia, 59 a Rovigo e 44 a Belluno.

I dati nelle 24 ore

Continuano a crescere a ritmo preoccupante i casi di Covid in Veneto, se si guardano i numeri nelle 24 ore si vedono 2.697 contagi più di ieri, per un totale di 56.953 infetti dall'inizio dell'emergenza. Pesante anche il bilancio dei morti, con altre 12 vittime, che portano il dato complessivo a 2.4.01.

