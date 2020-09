Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi: 108 nuovi contagi nella notte. E 39 sono a Treviso, 28 a Vicenza, 17 a Verona e 13 a Venezia

Coronavirus in Veneto: il bollettino di oggi, 18 settembre 2020. Sono 108 i nuovi contagi da Covid nella notte, 39 a Treviso, 28 a Vicenza, 17 a Verona, 13 a Venezia e 10 a Padova. Salgono così a 25.423 i positivi al virus da inizio pandemia in Veneto. Gli attualmente positivi sono 3009. Non ci sono vittime rispetto al bollettino di ieri alle 17, il numero dei decessi resta ferma a 2.153.

