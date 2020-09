Coronavirus Veneto, 67 nuovi contagi, in calo positivi e isolamenti

Coronavirus Veneto, 67 nuovi positivi nella notte (contro i 119 di ieri mattina), nessun decesso. Il numero più alto di nuovi positivi è a Treviso (25) e Verona (22). Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 8 del 17 settembre.

In isolamento domiciliare ci sono 7525 persone (-86). Scendono a 2964 (-34) i casi di persone attualmente positive.

Ricoverate per Covid-19 183 persone di cui 121 positive (12 in terapia intensiva, 109 in area non critica).

