Coronavirus in Veneto: 2.208 contagi e 26 morti in 24 ore. Crescono ricoveri e pazienti in terapia intensiva

Coronavirus in Veneto: contagio e vittime. Il bollettino di oggi, lunedì 9 novembre 2020. Sono 2.208 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in Veneto, e addirittura 26 le vittime. Il totale dei contagiati sale a 54.097 e dei morti a 2.616.

Luca Zaia: «Tornano le tende fuori dagli ospedali»

Campania, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria e Abruzzo, cosa cambia

Le province più colpite Padova +483, Treviso +463, Venezia +446, seguite da Verona +315, Vicenza +236, Belluno +153 e Rovigo +93.

Ricoveri e terapie intensive

Sono oggi 1.647 i pazienti ricoverati in area non critica, mentre sono 211 quelli in terapia intensiva.

