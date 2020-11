Coronavirus in Veneto, 1.247 nuovi contagi nella notte. 21 morti in 24 ore. Crescono ancora ricoveri e terapie intensive Il bollettino

Coronavirus in Veneto: contagio e vittime. Il bollettino di oggi, lunedì 9 novembre 2020. Sono 1.247 i nuovi contagi nella notte in Veneto, una flessione come accade molto spesso dopo il fine settimana. Il dato è confrontato con il report della Regione delle 17 di ieri sera.

IL BOLLETTINO DI IERI Positivi oltre quota tremila e 15 vittime in 24 ore, terapie intensive superano la soglia dei 200 pazienti

Covid Veneto oggi

La provincia con il maggior numero di contagi è Padova, con 312 nuovi positivi, segue Treviso con 243 casi, Venezia con 230, Vicenza con 185, Rovigo con 89, Verona con 83, Belluno con 82.

Ricoveri e terapie intensive

Sono oggi 1.580 i pazienti ricoverati in area non critica, mentre sono 203 quelli in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - SCARICA IL PDF

I dati nelle 24 ore

Tamponi, quasi 2 milioni e mezzo di tamponi fatti ad oggi. Positivi, da inizio pandemia sono quasi 100mila persone, 81.492, per la precisione. Gli attualmente positivi di oggi sono 53.145. In isolamento 15.111 persone. Ricoveri in area non critica 1.580 (+113), in terapia intensive 203 (+10, e di tutti questi 195 sono positivi al Covid) pazienti. Totale dei deceduti: 2.595 persone (+21 nelle ultime 24 ore).

Ultimo aggiornamento: 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA