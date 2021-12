Coppia di pusher smascherata a Quinto: nel frigo nascosti 4 etti di coca

TREVISO - Coppia di pusher nigeriani in manette: in cantina, dentro a un frigo dismesso, avevano quasi 4 etti di cocaina. E 4600 euro provento di spaccio. L'arresto è scattato ieri mattina, 22 dicembre, a Treviso dopo che lui, O. U. M., 30enne con precedenti per falso, è stato pizzicato a Quinto di Treviso mentre cedeva una dose a un cliente. Nei guai è finita anche la compagna O. O. S., 25 anni, incensurata. Entrambi risultano disoccupati.



Durante un servizio antidroga a Quinto, lungo la via Postumia Castellana, i militari hanno assistito allo scambio di un involucro, da parte un uomo di colore, dall’interno della sua auto in favore di un giovane che lo aveva affiancato a bordo di un monopattino elettrico. Bloccato dai militari, il giovane acquirente aveva in tasca una dose di cocaina da 0,80 grammi. Al pusher invece sono stati trovati addosso 70 euro in contanti, appena guadagnati attraverso la cessione.

A quel punto la perquisizione si è estesa all'abitazione di Treviso dove il 30enne nigeriano vive insieme alla compagna. Passando al setaccio le stanze, con la collaborazione di un’unità cinofila della polizia locale, i militari hanno trovato nel frigorifero dismesso della cantina, 380 grammi di cocaina, 4.600 euro in contanti, sostanza da taglio e un bilancino di precisione. Tutto materiale che testimonia inequivocabilmente l'attività di spaccio. Per la coppia è scattato quindi l'arresto: lui è finito in carcere a Treviso, lei è tornata in libertà.