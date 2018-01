Tra storia contadina e goliardia, il sindaco lancia la Confraternita del Musetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Il 17 gennaio è la festa die alla “Caneva dei Biasio” disi fonda il nuovo gruppo. Il motto? “Glutinosum oportet esse”: “bisogna che el pete”. L’ideatore è Matteo Guidolin,“Valorizziamo una tradizione culinaria tra goliardia e storia contadina”. L’elezione del Miglior Musetto 2018dai tipi di carne utilizzata per l'impasto da insaccare: il muso del maiale, appunto. L'impasto è fatto macinando assieme cotenna, carne del muso, sale e pepe, insaccato in un budello; in tutto pesa circa mezzo chilo. Nella Pedemontana trevigiana in particolare viene ricavato utilizzando pergrasse (tagli di cotenna per il del 40-50%, tagli di gola per circa il 10-20 e spolpo testa dal 15 al 20%) e per il resto da carni suine magre (tagli di spalla).È un, viene accompagnato con purè di patate, lenticchie e salsa di cren; lo si mangia lesso, bollito nell'acqua. Viene talvolta cotto nella cenere o lo si può trovare cotto anche a bagnomaria oppure affumicato. Dopo la cottura mostra un colorito rosso scuro con la caratteristica irregolare marezzatura bianca dovuta al grasso che avvolge la parte proteica; presenta profumo caratteristico, gusto saporito e leggermente piccante.Una tradizione contadina che a Riese Pio X, nel Trevigiano,Nasce infatti, un ente che mira a tutelare la storia e la tradizione del musetto attraverso eventi, ma anchegoliardia, e tante abbuffate in compagnia. La data scelta per la fondazione è il 17 gennaio. Il motivo? È la festa di Sant’Antonio Abate,: fino agli anni Settanta era considerato l’unico giorno in cui non si poteva uccidere e mangiare il maiale, altrimenti durante il resto dell’anno non sarebbe stato buono.Il ricavato della serata sarà devoluto per la"città santa" dei norcini. Costo della cena, con incluso tesseramento alla Confraternita: 25 euro.