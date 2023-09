CONEGLIANO - Striscioni dedicati al Palaverde al coach Re Mida Daniele Santarelli, poster che recita "Comandante Santarelli" quando è sulla panchina della Turchia che ha appena portato sul tetto d'Europa e, adesso, anche una pizza dedicata nella “ sua ” Conegliano. Tutto nasce dalla mente di Davide Corral, primo pizzaiolo della pizzeria gourmet Al Cantonet di v ia XX Settembre 128 a Conegliano, a due passi di numero da piazza Cima. « L’idea è stata tutta di Davide - racconta Giacomo Saccol, co-titolare della pizzeria Al Cantonet - è un grande appassionato di sport, in particolare di N ba e Imoco Volley. Difatti da due anni abbiamo in menù la Fontecchio (cestista degli Utah Jazz in N ba e della Nazionale, ndr), e a suo tempo un cliente ci aveva chiesto il permesso di postare questa pizza sulla pagina Facebook ‘La Giornata Tipo’ » . Gli ingredienti della Santarelli sono: valeriana, prosciutto di Parma 24 mesi, riduzione di perché gialle e paprika dolce ed una salsa allo yogurt e semi di sesamo. « Nel creare la pizza Davide ha preso ispirazione dai colori della Prosecco Doc, è un grande tifoso e dopo gara-5 della finale scudetto era in p iazza Cima al Mezzosale per festeggiare la vittoria ». Adesso manca solo uno step, che lo stesso tecnico della Prosecco Doc passi per il ristorante a gustare la creazione: « Di sicuro tutti noi avremmo grande piacere ad accogliere Santarelli, anche se dubito che sappia che esiste questa pizza in suo nome » , chiosa Giacomo Saccol.