CONEGLIANO - All’esterno è come nuova e ora la mitica Fulvia di Angelo Fregolent è partita alla volta di Pordenone, fissata su un carrello trasportatore messo a disposizione da Giovanni Berton della Berton rimorchi. E qui verrà messa a punto anche per quanto riguardo gli interni. La Fulvia per quarant’anni era rimasta parcheggiata sempre nello stesso posto , di fronte all’abitazione di Angelo e Bertilla Fregolent che hanno gestito per mezzo secolo la tabaccheria e rivendita di giornali di via Zamboni ed è diventata un’icona grazie al tam tam mediatico che l’ aveva portata lo scorso anno agli onori della cronaca facendo diventare la sua storia virale.

LEGAME AFFETTIVO

La Fulvia che per Angelo, 92 anni portati benissimo e sua moglie Bertilla ha rappresentato un oggetto al quale erano, e sono tutt’oggi legati affettivamente , era stata trasferita per essere sottoposta a un maquillage che l’avrebbe rimessa a posto, salvo poi, con il benestare della provincia di Treviso, proprietaria del terreno dove sorge la prestigiosa scuola enologica, essere riposizionata al di l à della strada, dove abitano i due simpatici e anziani coniugi che potranno vederla, ri messa a nuovo , dalla finestra di casa , ogni qualvolta lo desiderano . Ieri, terminata la parte esterna del restauro la F ulvia è stata presa in carico da Giovanni Berton che ha provveduto a trasportarla a Pordenone dove subir à l’ultimo intervento prima di essere riconsegnata ad A ngelo e Bertilla che non vedono l’ora di “rivederla” nella nuova veste . « Finora mi sono preoccupato solo della logistica e del trasport o della Fulvia- a fferma Berton - Da oggi mi sono preso l’incarico di seguire da vicino l’ultima fase delle operazioni di restauro di quello che è l’allestimento interno dell’auto. L’officina che eseguirà i lavori è a Pordenone . Mi hanno garantito che per la fine dell’estate la Fulvia sar à tornata come nuova. Non vedo l’ora, di poterla riconsegnare ad Angelo e Bertilla che la stanno aspettando con trepidazione ». I coniugi, informati della notizia, esprimono felicità.

LA GIOIA