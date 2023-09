CONEGLIANO - Serrande giù per altri due negozi di abbigliamento in pieno centro. "Via Carducci 12" verso lo stop. Il 31 dicembre, infatti, il punto vendita aperto oltre 30 anni fa abbasserà la saracinesca. «La nostra è una scelta commerciale - spiega il titolare Massimo De Vido - via Carducci verrà trasformata in una piazza e il cantiere potrebbe danneggiarci». È quindi ormai realtà l'iniziativa presentata dal Comune che andrà a rivoluzionare la storica via dei negozi. I lavori per rendere il viale pedonale potrebbero quindi partire già tra gennaio e febbraio del 2024.

LA VALUTAZIONE

«Abbiamo un contratto di affitto 6 più 6 - continua De Vido, che con l'omonima catena di abbigliamento è a Conegliano dal 2018 - Nei primi sei anni abbiamo avuto due anni condizionati, in modo imprevedibile, dal Covid. Nei prossimi sei anni, invece, la via su cui il nostro negozio si affaccia verrà trasformata in una piazza. A nostro avviso sarà un intervento che richiederà un paio di anni. Il cantiere potrebbe rappresentare un danno per noi e per questo motivo abbiamo deciso di dare la disdetta, ma non c'è alcun intento critico verso l'amministrazione nella nostra scelta». Alla base quindi una decisione ponderata su una valutazione commerciale, che ha come obiettivo salvaguardare un gruppo che ha al momento altri due locali, lo storico a Farra di Soligo e l'outlet a Sacile, ed è in via di espansione con nuovi progetti nel territorio. Ieri, 28 settembre, è iniziata ufficialmente la svendita totale, che si protrarrà fino alla Vigilia di Natale. «Al momento non abbiamo ancora valutato di trovare un altro spazio a Conegliano. Questa sarà una chiusura definitiva» conclude. Anche il Modàh, negozio di abbigliamento ha chiuso in questi giorni, meno recentemente Max&Co e Dani, entrambe multinazionali italiane.

AL BISCIONE

Per non parlare dello Shopping Center, con una lunga sfilza di vetrine vuote. Si contano ormai le ore anche per il negozio "Sì, Grazie! Tutto per le Torte!", nato come rivendita di caramelle 27 anni fa. «Le chiusure in via Carducci sono frutto di scelte aziendali, ma bisogna interrogarsi sul perché avvengono - commenta il segretario Ascom Confcommercio Conegliano Valdobbiadene, Gigino Longo - I tanti "buchi neri" di sfitti in centro pongono delle riflessioni. Ma le soluzioni vanno ricercate mettendosi tutti insieme. Mi ha fatto piacere sentire il "richiamo" di Boeri a Conegliano come territorio Unesco, posto tra le Dolomiti e Venezia, una considerazione che abbiamo fatto anche noi e che permetterebbe di sviluppare la città. Lo stesso architetto in un articolo ha detto che ha trovato una Conegliano "stanca". Se lo dice un personaggio di questo calibro che ha un orizzonte internazionale forse qualcosa vuol dire».