ASOLO - Altro che docufilm. La Cnn fa improvvisamente armi e bagagli e lascia Asolo in tutta fretta. Cancellate le riprese per la puntata “Searching for Italy” condotta dall’attore italoamericano Stanley Tucci e destinata al mercato americano. Annullate tutte le prenotazioni in essere con location, alberghi e ristoranti che, turisti a parte, avrebbero dovuto ospitare le ottanta persone della troupe calate nella città dei mille orizzonti piene di buone intenzioni. Sospesa all’istante la ricerca di figuranti. Sfumato il sogno di finire nel palinsesto di una delle più famose emittenti al mondo per parlare di Asolo, della sua ricercata enogastronomia, della sua storia millenaria, dei suoi panorami. Insomma, una bomba. E senza che il dietrofront sia stato accompagnato da spiegazioni.

DIPLOMAZIA IN CAMPO

Il sindaco Migliorini ha fatto buon viso a cattiva sorte e si è limitato a revocare l’ordinanza che imponeva il blocco del traffico veicolare da lunedì a mercoledì, quando il centro storico sarebbe stato trasformato in un set cinematografico. Anzi, se possibile cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: «Comunque sia, Asolo è finita sui taccuini dei produttori della Cnn quindi incassiamo questo risultato che magari un domani potrebbe tornare utile». Ma la delusione c’è, è cocente e segue di pochi giorni l’esclusione dalla finale per la capitale italiana della cultura 2024. Certo, non bastano la parole del comunicato rilasciato dalla produzione: «Ci dispiace veramente tanto considerando la splendida risposta che la comunità di Asolo ci ha dato, ci siamo sentiti a casa. Speriamo di poter ricollaborare presto ma con un diverso epilogo». Per il sindaco vale quanto un attestato: «Questo in parte ci ripaga della delusione anche se noi abbiamo fatto tutto il possibile. Comunque ringrazio la cittadinanza, le associazioni e le attività economiche che si sono messe a disposizione per collaborare al programma. È stato un ottimo banco di prova per il futuro. Asolo ha dimostrato di essere pronta. E siamo fiduciosi che questa opportunità si possa ripetere». Già, ma le motivazioni? «Sinceramente non le conosco - continua Migliorini - non ci hanno detto nulla. Ci hanno comunicato che se ne andavano e basta e ne abbiamo preso atto. Tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto. Più di così non si poteva».

SERATA CONVULSA

Ma andiamo con ordine. Due giorni fa è giunto ad Asolo un gruppo di 80 persone della troupe della trasmissione molto seguita negli Usa e condotta dal noto attore Stanley Tucci. Gli uomini della Cnn dovevano preparare le varie location per le riprese del programma previsto all’inizio della prossima settimana. Avevano anche dato il via al casting per trovare dei figuranti da impiegare durante le riprese. Tutto filava liscio quando giovedì sera è arrivato il contrordine. A un commerciante del centro storico è arrivato un messaggio dalla produzione intorno alle 21.30 che annullava qualsiasi impegno fino a quel momento. La cosa è cominciata a circolare perché anche quelli assunti con la Pro loco e la Protezione civile sono stati bloccati. Venerdì mattina la voce è circolata in maniera ancora informale. Poi, intorno alle 12, la conferma ufficiale: «Sono veramente dispiaciuto nel dovervi comunicare che le riprese previste ad Asolo il 7, 8, 9 febbraio sono state cancellate». Sarebbe stato un ottimo pesce d’aprile ma, colmo della beffa, siamo solo a inizio febbraio.