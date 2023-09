Moria di pesci nel canale Brian a Cessalto: mistero sulle cause

CESSALTO (TREVISO) - Moria di pesci lungo il canale, nel cuore del paese, a due passi dalla piazza principale: l'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica. Poco prima dell'imbrunire alcuni passanti hanno notato i pesci affiorare nel Brian. Da qui la richiesta di un intervento immediato al Comune. Già nel 2022, Cessalto aveva vissuto un grave episodio con migliaia di pesci che affiorarono lungo il corso d'acqua a causa della mancanza di ossigeno. Questa volta, per fortuna, il danno è stato contenuto grazie alla tempestiva risposta delle autorità locali e dei tecnici del consorzio Bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave. Il sindaco Crosato è stato avvertito dai passanti intorno alle 18 di domenica, quando si è capito cosa stava accadendo. La moria che ha interessato alcune cenitinai di esemplari, probabilmente è stata causata da un episodio di inquinamento. La situazione ha richiesto un intervento rapido, soprattutto alla luce dell'esperienza dell'anno precedente. Pertanto Crosato ha subito allertato il consorzio, che ha ripulito il corso d'acqua introducendo ulteriore acqua nel canale, eliminando la schiuma presente sulla superficie.

Il sindaco, ieri pomeriggio, ha anche effettuato un sopralluogo con i tecnici del consorzio, che hanno confermato come la situazione sia sotto controllo.

Le cause di questo inquinamento sono ancora oggetto di indagine, ma Crosato ha indicato due possibili ipotesi. «L'episodio potrebbe essere stato causato da attività legate alla vendemmia o all'agricoltura in generale, oppure da rilasci di composti da parte di aziende nelle vicinanze. Eseguiremo delle analisi sul corso d'acqua per determinare la causa precisa dell'evento. Fortunatamente l'inquinamento è stato circoscritto e non ha riguardato tutta l'asta del canale, ma l'area vicino al centro storico. Il Comune sta lavorando alla realizzazione di un impianto di depurazione che servirà l'intera comunità, con l'obiettivo di prevenire futuri episodi simili. Tuttavia una volta di più sottolineo l'importanza di comportamenti più responsabili da parte di tutti, affinché tali incidenti non si verifichino annualmente, guarda caso sempre in periodo autunnale». (gr)