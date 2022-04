CASTELFRANCO - Piovono calcinacci dal soffitto della casa popolare. Attimi di forte paura ieri sera a Castelfranco per una coppia di inquilini che abita in un alloggio piuttosto datato di via Catalani. Dal soffitto del salotto si sono staccati pezzi di intonaco proprio mentre marito e moglie erano in casa. Erano le 22.15. Spaventati, i due coniugi hanno chiamato subito i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diverse squadre. I pompieri hanno puntellato il soffitto del salotto in modo da scongiurare altri crolli. Dal sopralluogo eseguito sul resto dell'abitazione si sono accorti che anche una delle due camere da letto era a rischio: i presupposti per il distacco di intonaci e parte del solaio c'erano tutti. Era solo questione di tempo. Così hanno eseguito un secondo puntellamento, in via precauzionale. Le due stanze (salotto e camera da letto) sono state dichiarate temporaneamente inagibili mentre il resto dell'alloggio è abitabile. I vigili del fuoco hanno poi informato il Comune, che ora dovrà provvedere alla sistemazione.