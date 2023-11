CASALE SUL SILE (TREVISO) - Percorreva la A27 in sella alla sua bicicletta. Mentre le auto gli sfrecciavano accanto a 130 all’ora, lui pedalava come se niente fosse. Ignaro del pericolo. Il protagonista dell’incauto viaggio è un 78enne di origini albanesi, residente a Casale sul Sile. Ieri mattina l’anziano, che è solito spostarsi in bicicletta, si è avventurato lungo l’autostrada A27 che collega Venezia a Belluno. È bastato un attimo di scarsa lucidità, dovuto probabilmente all’età o a qualche patologia, a fargli perdere l’orientamento. Così al posto di restare sulle strade ordinarie, come fa di solito, si è ritrovato nell’arteria autostradale, all’altezza dell’area di servizio Sile Est, in direzione Belluno. Gli automobilisti hanno sgranato gli occhi: tutto si aspettavano di vedere tranne un anziano che pedalava sulla corsia di emergenza, mettendo a repentaglio la propria incolumità. Ma anche quella degli altri, nel caso in cui si fosse spinto in mezzo al traffico. Il rischio di provocare un incidente era concreto.



AUTOMOBILISTI SBIGOTTITI

Così sono scattate le segnalazioni alla polizia stradale. I telefoni della centrale operativa hanno iniziato a squillare poco dopo mezzogiorno. Non c’era tempo da perdere: l’anziano andava accompagnato fuori dall’autostrada. Una pattuglia lo ha raggiunto in una manciata di minuti e lo ha scortato fino alla vicina area di servizio. L’uomo era visibilmente confuso. Tanto che non ha saputo dire con esattezza dove e come fosse entrato in A27. Nell’area di sosta non sono mancati i curiosi che hanno filmato la scena con i cellulari per poi condividere il loro stupore via chat. Terminata l’identificazione, gli agenti hanno riaccompagnato a casa il 78enne. E lo hanno anche multato: una sanzione da 29 euro per essere entrato in autostrada con un mezzo vietato. Fortunatamente la sua disavventura si è conclusa con un lieto fine, nel sollievo generale dei familiari, a cui è stato affidato.



IL PRECEDENTE

Non è la prima volta che dei ciclisti incauti o smemorati si avventurano in autostrada. Nel 2020, in piena pandemia, un 33enne albanese aveva superato il casello di Treviso Nord, a Villorba, e si era diretto verso Venezia. In quel caso, oltre alla multa ordinaria ne era scattata una seconda, da oltre 500 euro, per aver violato il decreto anti-Covid che vietava gli spostamenti non necessari.