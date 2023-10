PORCIA (PORDENONE) - La carrozzina elettrica, le lucette appena visibili, procedeva in corsia d’emergenza rasentando il guardrail dell’A28. Era mezzanotte e mezza quando un automobilista che rientrava da Conegliano ha chiamato il 112: «Sono a Fontanafredda, c’è un anziano in autostrada, contromano...». Alla pattuglia della Polizia stradale di Spilimbergo sono bastati pochi minuti per raggiungere l’anziano. L’uomo, classe 1937, era in stato confusionale. Non sapeva dare spiegazioni. Non era in grado di spiegare come aveva fatto a imboccare lo svincolo che porta in A28. «Non so come tornare casa...», ha mormorato. Non sapeva dare punti di riferimento, non aveva con sè numeri di telefono da contattare in caso di necessità, non era in grado di indicare un parente o qualcuno che solitamente si prende cura di lui. I poliziotti lo hanno rassicurato: «Non si deve preoccupare, con calma risolviamo tutto». E così, piano piano, sono riusciti a capire dove l’anziano risiede. L’86enne, infatti, non sapeva dove si trovava, ma si è ricordato l’indirizzo in cui abita a Porcia.



IL SOCCORSO

I poliziotti lo hanno aiutato a salire in macchina, hanno caricato la carrozzina nel bagagliaio e lo hanno riaccompagnato a casa. L’anziano vive da solo, non ha parenti, a parte un lontano parente. Gli agenti della Polstrada sono riusciti a trovare il numero di telefono di quest’ultimo e lo hanno contattato. È a lui che l’anziano è stato affidato. Una segnalazione di quanto accaduto lunedì notte è stata inoltrata ai Servizi sociali del Comune di Porcia, affinché facciano i dovuti accertamenti sulle condizioni di salute dell’ultraottantenne e verifichino se ha bisogno di assistenza.



AL BUIO DA SOLO

Da quanto ore l’anziano stesse girovagando senza meta non è stato chiarito, nè lui è stato in grado di spiegare a che ora fosse uscito di casa. L’uomo ha difficoltà deambulatorie e si sposta con una carrozzina elettrica. A un certo punto deve aver perso l’orientamento e, anziché tornare verso la propria abitazione, si è allontanato. Quale dei due svincoli di Porcia la carrozzina abbia imboccato per poi entrare contromano in A28 non è chiaro. Il buio ha sicuramente confuso ulteriormente l’anziano, che si è ritrovato in corsia d’emergenza, contromano. Dopo aver percorso alcuni chilometri è stato notato da un giornalista che ha allertato i soccorsi.



IL DENUNCIATO

Dopo aver riportato a casa l’anziano, l’equipaggio della Polstrada ha ripreso il servizio in A28. A Sacile Ovest ha notato un’auto che procedeva zigzagando. Paletta, etilometro ed esito scontato. L’automobilista, un 43enne straniero che lavora a Maron di Brugnera, aveva un tasso alcolemico di 1,88 grammi/litro. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. L’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

C.A.