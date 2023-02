TREVISO - Vietati petardi di ogni tipo, grandi o piccoli che siano. Ma anche bombolette spray, soprattutto quelle che sparano schiuma e che tanto fastidio provocano in chi ne viene investito e si ritrova completamente imbrattato. Ma soprattutto vietati "strumenti similari a clave, bastoni e sfollagente di qualsiasi materiale ad eccezione di giochi che sono con tutta evidenza inoffensivi a corredo delle persone in maschera", come recita il provvedimento firmato dal sindaco Mario Conte. Inoltre ritorna la solita ordinanza, un classico in occasione delle feste in piazza, che vieta l'utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro nelle aree pubbliche. Oggi, 21 febbraio, ultimo giorno di Carnevale, i trevigiani che sceglieranno di riempire le Mura e invadere il centro per festeggiare l'ultimo giorno di Carnevale dovranno seguire queste regole per evitare non solo il sequestro di tutti i materiali proibiti, ma anche sanzioni amministrative. I divieti entreranno in vigore dalle 12 di oggi fino alle 24.

Le previsioni per il Carnevale a Treviso

La speranza del sindaco è di vendere la città presa d'assalto da almeno 60mila visitatori. La sfilata dei carri mascherati, diciannove in tutto, inizierà verso le 14,30 da piazzale Burchiellati, percorrerà il put interno lungo viale D'Alviano, all'altezza di porta Santa Quaranta girerà a sinistra imboccando Borgo Cavour, poi proseguirà per via Canova per arrivare infine in piazza Duomo. Un percorso semplice, lineare, che sfrutta al meglio il palcoscenico naturale delle Mura. Ma per tentare di limitare fastidi e disagi, oltre a un cordone di sicurezza composto da un centinaio tra volontario e polizia locale, senza contare le altre forze dell'ordine, Ca' Sugana ha pensato bene di emanare ordinanze particolarmente restrittive. Non sono stati vietati i coriandoli come a Venezia, ma tutto quello che può recare disturbo come, appunto, bombolette spray, petardi e clave e sfollagente di gomma. Stesso discorso per bicchieri e bottiglie di vetro.

Le modifiche alla viabilità

Previsti anche vari divieti di sosta con rimozione: dalle 11 di oggi e fino alle 12 di domani in viale Burchiellati, Frà Giocondo e D'Alviano; dalle 11 di oggi alle 18 in viale Fratelli Cairoli (esterno mura tratto tra San Tomaso e Manzoni), viale III Armata, Borgo Cavalli, piazza Matteotti, Borgo Mazzini, piazzale Burchiellati, via Mura San Teonisto, Borgo Cavour, via Caccianiga, via Canova, viale C. Battisti, via Fabio Filzi,) (tratto tra via Cesare Battisti e via San Nicolò), via Achille Papa, via San Nicolo (stalli tra Filzi e Battisti). Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle 7 alle ore 20 su piazza Duomo (intera area anche lato ex tribunale) per allestimento palco e su via Castello d'Amore, area park fronte centro anziani (intera area anche stalli esterno recinzione ) zona ammassamento carri. Divieto di circolazione dei veicoli dalle 13 e fino a cessate esigenze (e comunque temine manifestazione) nelle seguenti vie e piazze: Borgo Cavalli, piazza Matteotti, Borgo Mazzini, piazzale e viale Burchiellati, viale Frà Giocondo, viale D'Alviano, Borgo Cavour, via Canova, piazza Duomo, viale Battisti. Divieto di circolazione lungo tutte le vie collegate al percorso della sfilata dalle 13 e fino a cessate esigenze.