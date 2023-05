Carlo Nordio a Vedelago per sostenere Giuseppe Romano: «I sindaci? Prendono poco e hanno tante responsabilità. Stop alle incombenze giudiziarie per l'alluvione» Video

di Mauro Favaro

VEDELAGO (TREVISO) - Carlo Nordio a Vedelago per sostenere la candidatura a sindaco di Giuseppe Romano sostenuto dalla Lega, Fratelli d'Italia, la lista "Denisse Braccio" e "Futuro in Movimento". Romano sosterrà il ballottaggio domenica e lunedì contro Marco Perin, vicesindaco uscente. E Nordio ha dimostrato il suo sostegno al candidato di centrodestra: «Sostegno la candidatura di Romano, mi sembrava doveroso ed importante mostrare la vicinanza del Governo attraverso la mia persona a questo importante impegno elettorale. Noi stiamo agendo sotto il profilo di limitazione delle indagini penali nei confronti dei sindaci I sindaci prendono poco rispetto ai rischi che corrono e le responsabilità enormi che hanno». Tra i temi affrontati anche quello della Legge Cartabia che per il ministro «è da rivedere», e l'alluvione. «Bisogna mettere uno stop alle incombenze giudiziarie per l'alluvione forse per due mesi ma si deciderà tutto nel consiglio dei ministri di domani che sarà storico, non posso anticipare il contenuto già in parte comunque diffuso», ha sottolineato Nordio.