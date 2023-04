Rapinatori scarcerati, pronta la relazione della Procura al ministero: «Colpa di un'assenza per malattia e dei ritardi postali»

TREVISO - Il procuratore della Repubblica di Treviso, Marco Martani, ha annunnciato oggi la predisposizione di una relazione diretta alla Procura generale di Venezia ed al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in cui saranno spiegate le concause che hanno determinato la scarcerazione, per un vizio procedurale, di due presunti rapinatori arrestati per una serie di episodi registrati in varie province venete. Secondo il magistrato, alla base del disguido vi sarebbero questioni legate ad un'assenza per malattia di un funzionario e ritardi postali, tema, quest'ultimo, connesso all'arretratezza delle norme per la trasmissione dei documenti attraverso canali informatici.