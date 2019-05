Treviso e Vicenza contro i cannabis shop: «Noi con Salvini, chiudiamoli»

TREVISO/VICENZA - «Sosteniamo con forza la battaglia del Ministro dell'Interno Matteo Salvini per la chiusura di tutti i cannabis shop che non fanno altro che incentivare il consumo di sostanze illegali». Lo affermano in una nota congiunta i sindaci di Treviso e Vicenza, Mario Conte (Lega) e Francesco Rucco (centrodestra). «In un momento storico in cui si è abbassata l'età media di primo consumo di stupefacenti e in cui i giovani hanno facile accesso allo "sballo" - proseguono - è necessario bloccare la diffusione di questi negozi che risultano essere un primo e pericoloso approccio all'illegalità. La droga non è 'light', non è aggregazione e non è divertimento: è soltanto distruzione», concludono i primi cittadini.

