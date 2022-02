RONCADE - Miracolato. E' così che si sente A. C., l'automobilista che giovedì mattina si è visto piombare sul cruscotto un pezzo di ferro che si era staccato da un camion in corsa. Quel proiettile avrebbe potuto ucciderlo. Invece ha solo sfasciato parte del tettuccio e crepato il cristallo anteriore, che fortunatamente ha retto all'urto proteggendo chi era al volante. Senza che il camionista si accorgesse di nulla: il mezzo pesante infatti ha tirato dritto e ora il malcapitato roncadese lancia un appello sui social per identificarlo e chiedere il risarcimento dei danni. L'episodio è successo giovedì mattina, verso le 7.30, in via Belvedere, all'altezza dell'officina meccanica Bacchin. A quell'ora il malcapitato stava andando al lavoro, come tutte le mattine, percorrendo una strada che conosce fin troppo bene.



COLPITO IN PIENO

All'improvviso la sassata: l'uomo incrocia un mezzo pesante, da cui proprio in quel momento si stacca un pezzo del carico. Il detrito centra in pieno la vettura di fronte e rimbalza via. Il conducente, preso dallo spavento, accosta in una stradina laterale. «Sono rimasto fermo per cinque minuti a riprendermi - racconta sul gruppo Facebook del paese -. Penso che se il pezzo di ferro avesse colpito solo il cristallo, mi sarebbe arrivato in faccia. Fortunatamente ha preso anche il tetto, distruggendolo. L'autista del camion non si è fermato. Probabilmente non si sarà neanche accorto dell'accaduto. Anche se mi fossi girato per inseguirlo non potevo comunque correre oltre i 40-50 all'ora con il vetro a pezzi». Così una volta superato lo choc, il conducente miracolato si è rimesso in marcia ed è riuscito a raggiungere il luogo di lavoro.



L'APPELLO SUI SOCIAL

Una volta tornato a casa, ha lanciato un appello su Facebook, rivolgendosi direttamente all'autotrasportatore, nella speranza di rintracciarlo: «Adesso sai che fine e che danno ha fatto il pezzo che ti mancava. Ti sarei grato se mi contattassi in privato in modo da poter trovare un accordo assicurativo. I danni sono molti: devo cambiare il tetto dell'auto. Nel frattempo ringrazio il mio angelo custode». Il post è stato condiviso dagli utenti della rete, solidali con il malcapitato: in molti gli hanno consigliato di sporgere denuncia alle forze dell'ordine e anche la sindaca Pieranna Zottarelli ha attivato la polizia locale per fare chiarezza sul preoccupante episodio.