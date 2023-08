SUSEGANA (TV) - Al caldo del sole di fine agosto si aggiunge il tema "bollente" delle temperature all'interno degli stabilimenti della Electrolux di Susegana. Dopo la segnalazione degli oltre 34 gradi centigradi registrati lunedì scorso, giorno di rientro dalle ferie, all'interno della fabbrica (in particolare sulla Linea 2), le rappresentanze sindacali avevano riportato alla direzione l'episodio scatenato da una fotografia scattata intorno alle 15 da un addetto alla produzione. Ieri, 22 agosto, l'incontro tra l'azienda e i rappresentanti della sicurezza dei lavoratori, considerando che le previsioni per le giornate di oggi e domani non sono certo delle migliori: prima del fine settimana, le temperature potranno arrivare a toccare anche i 40 gradi. Anguria e integratori a disposizione degli operai, ma non solo. Anche una modifica degli orari non accettata però dai sindacati.

LE POSIZIONI

«Con queste condizioni, le fabbriche e i luoghi di lavoro non climatizzati o all'aperto devono sospendere l'attività nelle ore più calde - hanno tuonato i delegati di Fim, Fiom e Uilm - Sembra che la maggior parte delle imprese, in queste situazioni, non ci sentano o non intendano né sospendere l'attività, né ridurre i ritmi, almeno nelle ore più calde, mettendo così a potenziale rischio la salute e sicurezza dei dipendenti». Electrolux fa sapere di avere tentato un accordo, proponendo che il primo turno di lavoro terminasse alle 13 e che il secondo (il cui inizio è organizzato per le ore 14) cominciasse alle 15 o alle 16. Una proposta che, però, inspiegabilmente è stata scartata dai sindacati. Nel frattempo, per venire incontro alle esigenze e alle fatiche degli operai, oltre alla distribuzione di acqua e sali minerali (opzione attività già nello scorso luglio), la direzione ha deciso di aggiungere anche la distribuzione di angurie per gli addetti alle linee di montaggio. «Le misure come acqua, integratori e anguria non risultano adeguate al salire dei fattori di rischio - hanno ribattuto le unioni sindacali - Riscontriamo poi, che pure queste misure minime in molte imprese non vengono adottate. Molte attività sono vincolate a ritmi e sforzi non modificabili in relazione alle condizioni ambientali, ma per loro caratteristiche di vincolo meccanico sono costanti e immutabili».

IL PRECEDENTE

Non è la prima volta che alla Electrolux la questione della temperatura tiene banco sui tavoli di confronto fra azienda e sindacati. Già nel 2018, quando il caldo venne a mordere in maniera più incisiva, la richiesta era stata quella di aumentare le pause o di rallentare i ritmi. Nell'occasione si era giunti addirittura a quale sporadico sciopero. Ma allora i gradi registrati nella fabbrica erano stati 39.