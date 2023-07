Grande caldo, termometri ancora in salita in tutto il Veneto: record a Padova e Vicenza con 40 gradi

VENEZIA - Termometri ancora in salita oggi in Veneto. In alcune stazioni meteo, nella parte sud ovest della regione, i valori sono stati prossimi ai 37 gradi, con in più tanta afa. Un caldo insopportabile, specie nei centri urbani, ma non ancora a livelli record, che in Veneto furono raggiunti nell'estate 2003, con massime fra i 39 e 40 gradi (Padova e Vicenza). Il dato più elevato, a metà pomeriggio, è stato rilevato dalla centralina automatica dell'Arpav a Porto Tolle (Rovigo), con 36,9, quindi a Bottrighe (Rovigo), con 36,5 gradi, e a Cavarzere (Venezia), 36,4. Molte altre stazioni, tra Padova e Rovigo, hanno riportato dati pari a 36 gradi. Nella cartina della regione quasi tutta la pianura appare costellata da valori 'over 30'. Solo nella fascia montana i termometri scendono sotto questa soglia. Ma anche qui non è fresco: a Malga Ciapela (1.4705 metri di quota) sotto la Marmolda, la massima è stata di 25,4 gradi.