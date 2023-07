TREVISO - Malori, svenimenti e disidratazione. Il caldo picchia duro. Solo ieri 10 persone sono state costrette a rivolgersi ai pronto soccorso degli ospedali trevigiani. A Montebelluna un autotrasportatore si è sentito male mentre stava scaricando il proprio furgone. Gli altri malori, invece, hanno colpito anziani con più di 75 anni. Alcuni stavano facendo dei lavoretti in giardino. E si sono ritrovati improvvisamente senza più forze e con giramenti di testa. Fortunatamente non si è trattato di colpi di calore, condizione che può avere anche risvolti molto gravi, ma di pre-sincopi. I casi sono stati registrati in particolare tra Treviso, Conegliano e Oderzo.

L’ULS DI MARCA

« Le persone sono arrivate in pronto soccorso disidratate spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl della Marca – qui sono state reidratate attraverso una flebo e di seguito dimesse. Non è stato necessario il ricovero ». Parallelamente stanno aumentando anche i traumi. Sono sempre di più le persone che giungono nei pronto soccorso a causa di fratture, distorsioni e così via. « In generale in estate cresce il numero di incidenti, anche domestici – specifica Benazzi – e l’andamento è stato subito confermato » . A fronte del gran caldo di questi giorni, la raccomandazione è quella di bere molto. Vale per gli anziani, ma non solo. « Se possibile, poi, meglio non uscire durante le ore più calde della giornata » sottolinea il direttore generale. Ieri a Treviso la temperatura massima ha superato i 33 gradi. Tra le più alte di tutto il Veneto, alle spalle dei 35,4 gradi registrati nella zona di Vicenza. Un forno. La minima, di pari passo, di notte non è andata sotto ai 22,6 gradi. Numeri che confermano appieno lo stato di allarme climatico per disagio fisico dichiarato dalla Regione per gli ultimi due giorni. Nel bosco di San Paolo, come documenta Gigi Calesso di Coalizione Civica, si notano alberi sofferenti e morenti. Colpa delle temperature elevante, ma Calesso ritiene sia «necessario intervenire per evitare che altre piante facciano la stessa fine e che, quando sarà possibile, vada programmato ed effettuato il necessario “rimboschimento”». Nelle prossime ore il gran caldo dovrebbe attenuarsi, almeno un po’, con la formazione di alcuni fronti temporaleschi. E purtroppo non è possibile escludere grandinate e fenomeni intensi a livello locale.

IL PIANO