Electrolux, i lavoratori della sede di Susegana in cassa integrazione dopo la pausa di Ferragosto

SUSEGANA (TREVISO) - Lavoratori Electrolux in cassa integrazione dopo il rientro di Ferragosto. I dipendenti della sede di Susegana, dopo il rientro della pausa del 15 agosto, entreranno in cig per tre giorni: da mercoledì 16 a venerdì 18 agosto. Questo quanto concordato tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, le quali hanno anche chiesto un incontro per conoscere in particolare l'andamento della produzione di frigoriferi della nuova "Genesi". «In poco più di un anno - riferiscono le Rsu - si è passati dalla fabbricazione di poco più di 4000 frigoriferi da incasso (built-in) al giorno, agli attuali poco piu di 3000.