Sarà anche poco, ma in questi momenti non certo favorevoli portare a casa un accordo sindacale non è mai male. Soprattutto se poi si tratta di Electrolux Porcia che sta vivendo un periodo non certo favorevole sotto l'aspetto delle vendite di elettrodomestici. Lavatrici in particolare. Ieri, infatti, a Porcia c'era l'incontro tra il sindacato provinciale, le rsu e il vertice aziendale per cercare una intesa sullo smaltimento della cassa per le ultime due settimane di luglio. Alla fine di una lunga trattativa l'accorso è stato trovato. Una intesa che accontenta entrambe le parti e che di fatto è un segnale anche di disponibilità dato dall'azienda in un momento complicato.