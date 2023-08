TREVISO - La tazzina di caffè resta il rito italiano per antonomasia. Ma qual è la situazione delle imprese di torrefazione e soprattutto dei luoghi in cui gli italiani amano bere il caffè? Uno studio commissionato da Unioncamere dà l'esatta fotografia del fenomeno, con non poche sorprese. Il Veneto quinto in classifica nazionale, trainato da Treviso con 38 aziende sulle 137 venete e Belluno. Ma a sorpresa, a Treviso il caffè si beve meno al bar e diventa sempre più un piacere domestico. In dieci anni torrefazioni e negozi al dettaglio passano da 5 a 18. Mentre i bar diminuiscono di 270 unità. Il consumatore cerca varietà di nicchia e prodotti che valorizzino le comunità locali.

Patria di torrefazioni

La Marca guadagna il suo ruolo nel report commissionato da Unioncamere per approfondire questo settore produttivo. Se la coltivazione di caffè a livello mondiale, sempre in base allo studio di Mediobanca, risulta concentrata (con due Paesi, Brasile e Vietnam, che ne coprono oltre la metà), più parcellizzata territorialmente è invece la lavorazione di questo prodotto: i primi dieci torrefattori soddisfano circa il 35% della domanda mondiale. Fra i principali produttori figurano anche due gruppi italiani, di cui uno operante anche in provincia di Treviso: assieme, questi due gruppi realizzano il 4,1% della torrefazione di caffè verde a livello mondiale. A livello nazionale invece l'industria della torrefazione del caffè porta il Veneto al quinto posto. La regione produce il 7,7% del valore nazionale (corrispondente a quasi 370 milioni) e si colloca dopo il Piemonte (quasi 2 miliardi), la Campania, l'Emilia-Romagna ed il Friuli-Venezia Giulia. Poco meno della metà del valore della produzione veneto (46,9%) proviene da imprese trevigiane e bellunesi: sono oltre 172 milioni, considerando 17 bilanci depositati. Un'eccellenza agroalimentare fatta da un tessuto di piccole aziende. In Veneto le imprese di torrefazione con una dimensione micro (1-9 addetti) rappresentano il 69,6% del totale, ma il 55,9% degli addetti si colloca in una delle 6 imprese con una dimensione 50-249 addetti.

Gli addetti

In particolare a Treviso e Belluno si contano poco più di 470 addetti d'impresa nelle attività di torrefazione, di cui oltre la metà concentrati in due medie imprese. Rispetto a marzo 2013 il settore della torrefazione veneto cresce sia nel numero di sedi (+10 unità, in contro tendenza rispetto stabilità osservata a livello nazionale) che nel numero di unità locali dipendenti (+22). Delle 137 unità attive in Veneto, 38 si collocano nella Marca trevigiana, distribuite fra 22 sedi e 16 filiali, per oltre 360 addetti in provincia.

Commercio al dettaglio

Il dato più significativo riguarda però il commercio al dettaglio: in provincia di Treviso al 31 marzo 2023 si contano 18 unità (fra sedi e filiali dipendenti) dedite al commercio al dettaglio di caffè, dieci anni fa erano 5. È un risultato in controtendenza rispetto alla contrazione generale del numero di esercizi commerciali che vendono specifici generi alimentari o bevande, e che nel complesso risulta in flessione di - 102 attività nel decennio. Diminuiscono, al contrario, i bar: in dieci anni si contano -270 attività in meno in provincia di Treviso. «La tazzina di caffè è un rito che accomuna molti di noi e ci accompagna in diversi momenti della giornata - commenta il presidente della Camera di Commercio di Treviso- Belluno|Dolomiti, Mario Pozza - Interessante il report preparato dall'Ufficio Studi di Unioncamere: oltre ai tradizionali bar ed ai negozi specializzati nella vendita, sono oltre 40 le imprese e le filiali nelle province di Treviso e di Belluno. Dai dati di bilancio emerge inoltre che il valore della produzione (dato assimilabile al fatturato) per le attività della torrefazione è stato di oltre 170 milioni nel 2021 per le due province. Il valore della produzione veneto è di oltre 360 milioni, pari al 7,7% del dato nazionale (4,8 miliardi)».