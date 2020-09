Cadavere in strada a Villorba: trovato da un passante. Forse morto per un colpo di arma da fuoco

VILLORBA (TREVISO) - Un uomo morto, per un colpo di arma da fuoco, è stato notato nella mattinata di oggi, 6 settembre 2020, da un passante in una strada di Villorba, comune alle porte del capoluogo di provincia. Il cadavere è stato scoperto intorno alle 8.30 in via Pola, in località Fontane, nei pressi di un boschetto. Evidentemente allarmato, il passante ha subito chiamato soccorsi.

Suicidio a Villorba: chi è la vittima L'uomo trovato morto è un anziano, residente proprio a Villorba. Secondo quanto si apprende, l'uomo si sarebbe ucciso. È stato trovato abbracciato a un fucile di sua proprietà,secondo la drammatica ricostruzione delle forze dell'ordine, l'uomo si sarebbe sparato appoggiando il fucile alla bocca.

Lettera di addio A confermare l'ipotesi di un gesto volontario c'è anche una lettera: uno scritto di addio e quasi una sorta di testamento, è stato ritrovato dalle forze dell'ordine. Non si sa ancora se nello scritto siano spiegate anche le motivazioni del gesto. Ultimo aggiornamento: 09:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA