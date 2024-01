Omicidio a Paderno del Grappa. Cadavere di un uomo di 39 anni scoperto in un bosco: sul corpo numerose ferite di arma da taglio

PADERNO DEL GRAPPA (TREVISO) - Macabro ritrovamento in una zona boschiva del Trevigiano: il cadavere di un uomo di 39 anni, Dedja Bledar, di origini albanesi ma che viveva ad Asolo, è stato trovato a Paderno del Grappa.

I familiari non lo vedevano dal pomeriggio di ieri 20 gennaio. Allarmati sono andati a cercarlo e questa mattina stavano per denunciarne la scomparsa. Ma proprio un parente che lo stava cercando alle 9.30 ha trovato la sua auto in una zona boschiva di via Colli. CIl corpo è stato trovato a cento metri dall'auto, abbandonata in un sentiero sterrato. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo e il pm Barbara Sabattini.

Ferite di arma da taglio

Il cadavere presenta diverse ferite da taglio in varie parti del corpo, anche molto profonde. E pure ferite che si sarebbe procurato nel tentativo di difendersi. Ad una prima analisi sono emersi fendenti alla testa e al torace. Questo farebbe propendere per la pista dell'omicidio. Nessuna arma però è stata trovata vicino al corpo.

Chi è la vittima

Il 39enne trovato morto in zona boschiva di Paderno del Grappa è Dedja Bledar. Lavorava in un locale pubblico di Borso del Grappa. È stato attinto verosimilmente con un'arma da taglio e presenta svariate ferite sul corpo. Sul posto è giunto il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Treviso Barbara Sabattini e il medico legale.

Visto vivo per l'ultima volta sabato

L'uomo è stato visto l'ultima volta ieri sera all'interno di un esercizio pubblico in cui lavorava. Data la sua assenza, sono stati i familiari ad allertare le forze dell'ordine.