Cadavere affiora dalle acque del canale: la macabra scoperta di alcuni passanti

CROCETTA DEL MONTELLO - Dalle acque del canale affiora un corpo: macabro ritrovamento stamattina, 14 dicembre, a Nogaré di Crocetta del Montello. Ad avvistare la sagoma scura che galleggiava sulle acque del canale Brentellona, vicino a via degli Artigiani, sono stati alcuni passanti, verso le 9.30. Subito è scattata la chiamata ai vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti poco dopo, seguiti a ruota da un'ambulanza del Suem 118 e da una pattuglia dei carabinieri. Purtroppo per l'uomo in acqua non c'era più nulla da fare: era già morto. I vigili del fuoco ne hanno ripescato il corpo senza vita. Il cadavere è ancora in fase di identificazione: stando alle prime informazioni si tratterebbe di una persona di una certa età. Si indaga sulle cause della morte per capire se si sia trattato di suicidio, di una caduta accidentale o morte violenta.





+++Notizia in aggiornamento +++