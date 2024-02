Valdobbiadene. Bruno Barbieri e il messaggio social per gli studenti dell'istituto alberghiero Dieffe: «Studiate e mi raccomando non mollate mai»

VALDOBBIADENE (TREVISO) - Bruno Barbieri lancia un messaggio social agli studenti dell'istituto alberghiero Diemme di Valdobbiadene: «Mi raccomando ragazzi studiate, soprattutto l'inglese che è per il vostro domani. L'importante nella vita è non mollare mai».

Lo chef, dopo essere stato a Conegliano per visitare alcune location per registrare delle puntate di 4 hotel, ha fatto tappa anche a Valdobbiadene dove si è anche intrattenuto con il sindaco Luciano Fregonese che ha poi commentato l'incontro con un post sulla propria pagina Facebook: «Piacevole incontro in piazza Marconi. Bruno Barbieri, persona squisita. Mi ha chiesto di fare i complimenti ai valdobbiadenesi per l'accoglienza, la cordialità, la bellezza del paesaggio, dei palazzi e delle piazze, l'ordine e la pulizia. Sicuramente dobbiamo migliorare ancora, ma fa piacere ricevere complimenti (gratuiti e non forzati) e poterli condividere con tutti i concittadini».