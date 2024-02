CONEGLIANO - Avrà chiesto il topper, oggetto feticcio che ricorre nelle ispezioni a hotel, dimore storiche e agriturismi italiani? «No perchè noi lo utilizziamo da dieci anni» risponde Federico Capraro, proprietario del Canon d'oro. Bruno Barbieri è stato intercettato lunedì a Conegliano e nell'area delle Colline Unesco. Inconfondibile, si è visto in alcuni dei locali del centro storico: un caffè, la sosta di una notte e poi via per un pranzo in collina. Ma non è una gita di piacere a condurlo nell'Altamarca trevigiana. Lo chef e volto televisivo è arrivato in sopralluogo per una nuova puntata di 4 hotel. Pare abbia fatto visita a 3 agriturismi che comporranno una puntata del programma dedicato proprio a quest'area di Nordest.

IL PROGRAMMA

Il format va in onda sul canale 8 e prevede una gara tra quattro albergatori, con strutture (hotel, bed & breakfast, residenze e dimore storiche, ostelli e campeggi) situate in una determinata città o località. Secondo le regole del programma i concorrenti, accompagnati da Barbieri, alloggiano in tutte e quattro le strutture, dove sono chiamati a esprimere dei voti in base a diverse categorie, tra cui i servizi, la colazione, la location, la camera e il prezzo. I punteggi che gli albergatori si attribuiscono reciprocamente contribuiscono a creare una classifica provvisoria, che può essere confermata o ribaltata dai punteggi finali dello stesso Barbieri. Il vincitore si aggiudica una somma in denaro da reinvestire nella propria attività, oltre ad altri prodotti messi di volta in volta in palio dal programma. Che, va detto, piace al pubblico, meno al territorio: veder litigare esercenti e albergatori non è esattamente un buon biglietto da visita. Non a caso diversi hotel della zona, pur esprimendo un plauso al programma, hanno rifiutato di farsi trascinare nell'agone. In tv andranno invece delle strutture agrituristiche. Ed è per questo che Barbieri è arrivato nella città del Cima soggiornando al Canon d'oro. Prima un giro in centro storico, poi un passaggio per lo storico Caffè Teatro e per “Il Bistrot”, spazio e ristorante gourmet a lato e in collaborazione con l’hotel Canon d’Oro.

LA TESTIMONIANZA

Conferma la presenza di chef Barbieri Federico Capraro, presidente di Ascom Confcommercio e componente dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, e prima di tutto titolare dell’hotel Canon d’Oro, in via XX Settembre a Conegliano. «Bruno Barbieri è arrivato ieri pomeriggio e ha alloggiato da noi la scorsa notte. Poi, questa mattina, è ripartito -ha raccontato- Ieri sera ha cenato al Bistrot. Avendo il pomeriggio libero, ha chiesto indicazioni per un centro da vivere e noi gli abbiano consigliato l’area storica. Ha quindi gironzolato da curioso». Un ospite di riguardo insomma, che ha potuto trovare il celebre topper come di prammatica tra materasso e coprimaterasso. «Ho avuto la possibilità di incontrarlo ieri sera: una persona elegante nei modi, raffinato e cordialissimo. Un maestro dell’ospitalità -ha aggiunto- Devo dire che, quando arriva in un territorio, dimostra di essere ben preparato: sa bene dove va ed è un gran conoscitore dei luoghi».