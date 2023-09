Braccianti stranieri in nero e in case malsane per la vendemmia, multati i proprietari

TREVISO - Braccianti stranieri, per lo più indiani e pakistani, in parte privi di permesso di soggiorno e impiegati in attività agricole stagionali, ammassati in case prive di servizi adeguati e alloggiati in modo abusivo. È quanto hanno scoperto in due distinte operazioni, a Silea e a Maserada sul Piave, entrambe nel Trevigiano, gli agenti della polizia municipale di una serie di Comuni in un'operazione congiunta.