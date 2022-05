RONCADE - Una bomba carta lanciata da un tifoso durante una partita di terza categoria. Che, per fortuna, non ha colpito nessuno. Ma ha fatto un bel danno alla pista di atletica appena inaugurata.

È successo domenica, 15 maggio, allo stadio comunale di Roncade, durante la partita della squadra di casa La Ronca contro il Madonna della salute di Maser, terminata sul 3-3 che ha sancito la promozione in seconda categoria della Ronca. Una giornata di festa, che ha registrato un episodio violento. L'ordigno è stato esploso dalla tifoseria avversaria poco dopo la rete dell'1-3, una possibile ipoteca sulla vittoria degli ospiti e la conquista degli spareggi promozione. Invece, i roncadesi hanno rimontato fino al pareggio.

Subito allertate le forze dell'ordine e, adesso, del caso se ne sta occupando la Digos della Questura di Treviso che avrebbe già sentito alcune delle circa 300 persone che erano sugli spalti. Il lancio dalla tribuna è avvenuto verso il lato sinistro del terreno di gioco mentre l'azione si stava sviluppando dalla parte opposta.

«È stata una giornata di festa, un cammino lungo otto mesi per la nostra squadra, sancito dalla promozione in Seconda categoria - dice l'assessore allo sport Loredana Crosato, che era presente allo stadio - È inquietante che qualcuno sia potuto entrare allo stadio con quel petardone al seguito. Per fortuna i bimbi raccattapalle stavano seguendo il pallone e non sono stati nemmeno sfiorati. Dispiace per il danno alla pista di atletica, inaugurata in epoca Covid e mai utilizzata. La faremo riparare».