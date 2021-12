VALDOBBIADENE - Un incidente domestico che potrebbe sembrare banale. Ma, quando a rimanerne vittima è una piccola di 6 mesi, la paura schizza a mille. È quanto è successo ieri pomeriggio a Valdobbiadene, in una casa in via Buse. La piccola era in braccio al nonno quando è improvvisamente scivolata dalle braccia dell'anziano parente, cadendo a terra e battendo la testolina. Quello che ha fatto subito impensierire i genitori è il fatto che la piccola non reagiva. Nessun pianto disperato, nessun movimento agitato a significare che la piccola non aveva riportato serie conseguenze dalla caduta. Così la mamma ha chiamato subito il Suem 118 spiegando quanto era successo. E i sanitari hanno inviato sul posto l'elicottero. A pochi mesi di vita è tutto più delicato. Quindi un colpo forte accusato in testa non è mai da sottovalutare. Tanto è vero che la neonata è stata trasferita in elicottero all'ospedale di Padova, dove la piccola è stata subito presa in consegna dal reparto di neonatologie. A decidere di trasferire la neonata a Padova, il sanitario intervenuto nella casa dell'incidente che, dopo aver esaminato la piccina, l'ha immediatamente inviata all'ospedale di Padova, dove è presente una chirurgia pediatrica pronta per le emergenze. La piccola è stata ricoverata per trauma cranico ma, dopo i primi accertamenti, non è stata giudicata in pericolo di vita. I genitori, enormemente preoccupati, hanno seguito la loro piccola mentre il resto dei parenti è rimasto a Valdobbiadene in stretto contatto telefonico. Saranno i medici a valutare, adesso, il da farsi dopo averla sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.