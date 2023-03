Risarcita perché il carburante era contaminato. Prima ha effettuato il rifornimento (15 euro di gasolio), poi è ripartita e dopo poco il motore è andato in avaria. A quel punto una impiegata 53enne di Silea, ha subito pensato che il guasto fosse dovuto proprio al rifornimento effettuato in un distributore di via Postumia a Treviso. E i suoi sospetti erano fondati: portata l'auto in un'officina autorizzata, ha scoperto che il malfunzionamento era stato determinato proprio dal gasolio che aveva immesso nel serbatoio.



Gasolio con altri liquidi: motore rotto



I fatti risalgono al gennaio del 2021 e ora, dopo due anni di battaglie portate avanti dall'ufficio legale dell'Adico, l'impiegata ha ottenuto un risarcimento di 2.700 euro. Un riconoscimento del danno riconosciuto in sede civile dope che la donna, che aveva appunto effettuato un rifornimento di 15 euro di gasolio, è riuscita a percorrere soltanto un paio di chilometri prima che la sua auto iniziasse ad andare in avaria. L'autofficina a cui si era rivolta aveva notato che il carburante era alterato dalla presenza di altri liquidi che, nel caso specifico, avevano ostruito gli iniettori della vettura. Per sistemare il guasto, la 53enne aveva dovuto sborsare 2.600 euro.



Risarcimento



«È un risultato molto positivo commenta Carlo Garofolini, presidente dell'Adico che conferma l'orientamento della giurisprudenza su questo argomento. In caso di impurità nel carburante e di conseguente guasto al motore, spetta al gestore dell'impianto risarcire. L'importante è che l'automobilista conservi la ricevuta del rifornimento, la documentazione dettagliata dei danni certificata da un'officina specializzata e la fattura delle spese sostenute. Mentre il preventivo non ha valore legale. L'eventuale diffida deve essere inviata entro due mesi dalla scoperta del danno».



G.Pav.