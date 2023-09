Economia. La società Novation Tech di Montebelluna rileva l'85% di Citre Color di Oderzo, specializzata nella verniciatura

MONTEBELLUNA (TREVISO) - La società dei componenti in materiale composito Novation Tech, di Montebelluna, ha annunciato di aver rilevato l'85% di Citre Color, azienda di Oderzo specializzata nella verniciatura di alta qualità di prodotti in carbonio e plastica, con 80 dipendenti, che nel 2022 ha realizzato un fatturato di 10 milioni di euro. «L'operazione - riferisce Novation Tech - rappresenta un passo strategico ed importante per l'integrazione verticale della propria produzione, con l'obiettivo di un'ulteriore specializzazione e crescita finalizzate al servizio di altissima qualità al proprio cliente finale». Novation Tech prevede di chiudere il 2023 con ricavi superiori a 100 milioni.