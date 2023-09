CASALE SUL SILE (TREVISO) - Autovelox assaltato dopo 1.000 multe in due mesi: il Comune adesso è pronto a ripristinarlo. « Sì, stiamo facendo le valutazioni con l’azienda » , spiega il sindaco Stefania Golisciani. Il sistema di controllo della velocità installato lo scorso giugno lungo via Peschiere a Conscio, tra il curvone all’altezza di via Forlani e via don Visentin, era stato preso a noleggio dalla ditta Velocar. E il lavoro non era mancato. Solo nell’ultima parte di giugno era arrivato a staccare quasi 190 multe. La sperimentazione doveva durare 4 mesi, fino a ottobre. Per poi tirare le fila. Ma prima sono arrivati i vandali.



LA SITUAZIONE

A fine agosto l’autovelox è stato “accecato” con lo spray nero. E una settimana più tardi è stato nuovamente preso di mira da qualcuno che ha tranciato i cavi e portato via l’apparecchio. Ma non ci si ferma qui. « L’autovelox era stato richiesto direttamente dai residenti. E la velocità delle auto aveva iniziato a diminuire – sottolinea il sindaco – non era stato messo per fare cassa. Il sistema funziona con la presenza di una pattuglia della polizia locale nelle vicinanze, come certifica il Gps. E gli agenti sono usciti solo in alcune occasioni. Se avessimo voluto fare cassa, sarebbero rimasti lì ogni giorno. Invece non è questo il punto » . La prima preoccupazione riguarda la sicurezza stradale. « In quel tratto c’erano dei problemi per l’utenza debole (pedoni e ciclisti, ndr) – specifica Golisciani – ci sono essenzialmente due modi per indurre gli automobilisti a rallentare: o si controlla la velocità o si installano dissuasori come passaggi pedonali rialzati e così via, cosa che stiamo già facendo dove possibile. Non esistono tante altre possibilità » . Non è scontato che l’autovelox torni ad accendersi in via Peschiere. Il piano sperimentale prevedeva una rotazione. Di conseguenza ora l’occhio elettronico potrebbe essere montato lungo altre strade. Intanto continuano le indagini per cercare di risalire agli autori dei raid. Ma la strada sembra in salita.