TREVISO Panico ieri sera a Follina (Treviso) in via San Giacomo per una Polo impazzita: poco dopo le 22 la utilitaria con a bordo due persone è sbandata, uscita di strada e ha sfondato il muro di una casa entrando letteralmente nel soggiorno dove fortunatamente non c'era nessuno in quel momento.



Due le persone a bordo rimaste incastrate all'interno e ferite: sono state liberate con difficoltà dai vigili del fuoco e trasportate in ospedale

Ultimo aggiornamento: 08:42

