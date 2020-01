Perde il controllo della Lancia Y, finisce ruote all'aria: 33enne miracolato

PONTE NELLE ALPI - Paura oggi pomeriggio, 7 gennaio, per un 33enne bellunese, che si è cappottato al volante della sua vettura in zona artigianale Paludi. Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Belluno L.V., 33enne di Belluno, ha perso il controllo della sua Lancia Y e, senza coinvolgere altri veicoli, è finito ruote all'aria. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari: il conducente è rimasto miracolosamente ferito solo in modo lieve. Ultimo aggiornamento: 18:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA