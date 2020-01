Pauroso schianto fra due utilitarie in via San Marco: feriti i due conducenti

PADOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera a Camposampiero per un pauroso incidente stradale tra due auto: due i feriti. I pompieri arrivati da Cittadella e con i volontari di Santa Giustina, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti sono stati assistiti dal personale sanitario per essere poi trasferiti in pronto soccorso.



Lo schianto in via San Marco.



I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore poco prima di mezzanotte. © RIPRODUZIONE RISERVATA